Niger: L’ONG française Acted va porter plainte après le meurtre de ses membres

L’organisation annonce qu’elle va déposer une plainte à Paris après la mort de ses employés lors d’une attaque armée dimanche.

L’ONG française Acted va porter plainte à Paris après avoir perdu ses membres lors de l’attaque armée dimanche au Niger qui a fait huit morts, dont six Français. «Nous allons déposer une plainte pénale pour que soit éclairci ce qui s’est passé, pour que les familles sachent ce qui s’est passé précisément, si c’est une attaque d’opportunité, est-ce que c’était planifié, est-ce que c’est quelque chose qui risque d’arriver de nouveau», a déclaré l’avocat d’Acted, Me Joseph Breham.

Ce dernier s’exprimait à cet effet lors d’une conférence de presse lundi dans la capitale française. La directrice de l’ONG, Marie-Pierre Caley, a qualifié cette attaque de «drame sans précédent pour Acted». Dimanche, sept employés d’Acted et un guide touristique nigérien ont été tués par des hommes armés arrivés à moto dans la région de Kouré lors d’une excursion touristique, selon les autorités locales.

Il s’agissait de quatre hommes et quatre femmes âgés entre 25 et 50 ans. Six étaient des employés et la septième était un volontaire international basé à Niamey, la capitale nigérienne, indique l’ONG. «C’était la première fois qu’il en sortait, pour son malheur», a regretté Frédéric Roussel, cofondateur de l’ONG humanitaire, cité par les médias français. Le parquet national antiterroriste français a annoncé avoir ouvert une enquête notamment pour «assassinats en relation avec une entreprise terroriste».

