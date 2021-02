RDC : Julien Nday explique les raisons de l’existence du groupe « Parlons Jésus »

Ads

Après sa rencontre spéciale avec le Seigneur Jésus-Christ qui a transformé sa vie, Julien Nday déclare que son constat est amer et pourquoi ? Il explique en quelques mots les raisons qui ont milité notamment pour la mise en place du groupe « Parlons Jésus ».

A cause des enseignements erronés, la puissance du nom de Jésus-Christ tend aujourd’hui àdisparaitre. En lieu et place, dit-il, ce sont malheureusement des faux enseignements tirés des idées et des pensées du monde. « La façon d’enseigner la parole de Dieu, de louer l’Eternel, d’adorer le nom de Jésus-Christ suscite beaucoup d’interrogations. L’on s’éloigne de plus en plus de la connaissance exacte du vrai Dieu », a-t-il déclaré.

A l’époque moniteur de l’école du dimanche, ilcommença à organiser quelques séances de prière avant de voir les effectifs dans ces rencontres s’accroître des membres de la Jeunesse Pour Christ(J.P.C.). Chaque membre était appelé à recevoir le groupe dans sa maison en vue de se fortifier les uns les autres en prière. Les réunions se tenaient de différentes manières et à plusieurs endroits.

Dans la ville de Lubumbashi au sud de la République Démocratique du Congo, , il a réuni le 21 Août de l’an 2013 pour la première fois un groupe des chrétiens indépendants des frères et sœurs en Christ. Ils étaient tous membres appelés les ambassadeurs pour christ de l’Eglise du Christ au Congo (E.C.C.), Trentième Communauté Pentecôtiste au Congo (30ème C.P.CO.) de la paroisse autonome Jésus Lumière du Monde.

A ces rencontres, on pouvait suivre des enseignements authentiques, d’intenses moments de prières marqués par des visitations divines et de nombreux croyants avaient reçu des dons spirituels. La majorité des invités, dit-il, étaient ses collègues étudiants qui répondaient favorablement aux invitations.

Julien Ndayfait observer que l’existence de ce groupe est apparue aux yeux des autorités de l’église comme un mouvement parallèle par rapport et qu’il fallait à tout prix stopper. Tous les moyens ont été utilisés pour opposer son groupe aux autres regroupements des jeunes de la paroisse et suscite une haine avec les familles proches de la paroisse. Une situation de dure épreuve qui a obligé le groupe a se délocaliser pour tenir les réunions de prières collectives.

Sans faiblir dans l’engagement et la foi en Dieu, le groupe est resté fidèle à la vision de son fondateur et à la paroisse, obéissant aux autorités ecclésiastiques. Peu après son arrivé à Kinshasa, sous l’inspiration divine, il a mis en place un autre groupe dénommé « PARLONS JESUS ».

« Arriver dans la ville de Kinshasa en l’an 2015, le quinzième jour du mois d’août, je fus confronté à d’autres réalités à savoir, un constat amer dans la façon d’enseigner la parole de Dieu, de louer et d’adorer le nom de Jésus-Christ. Ce qui m’a poussé à mettre en place un autre groupe qui a commencé d’abord sous la forme virtuelle sur WhatsApp, ensuite sur Facebook et sur YouTube« , a-t-il indiqué. . L’activité principale au sein du groupe est centrée sur l’enseignement authentique tel que Dieu a inspiré les prophètes dans les saintes écritures sur la personne du Seigneur Jésus-Christ.

Le groupe s’est donnée la mission d’obéir à l’ordre divin, en portant le message du salut jusqu’aux extrémités de la terre à travers le nom JESUS.

