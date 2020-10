Afrique du Sud: Manifestations contre la corruption

Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes du pays pour dénoncer des scandales de corruption liés à la gestion du coronavirus.

Plusieurs personnes sont descendues dans les rues ce mercredi 7 octobre en Afrique du Sud pour dénoncer la corruption qui gangrène le pays. Ces rassemblements ont été organisés à l’appel du Congrès des syndicats sud-africains (COSATU), le principal syndicat du pays, pour fustiger plusieurs scandales de corruption liés notamment à la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

«Ce que nous faisons ressortir, c’est que la corruption a enlevé des choses aux travailleurs. Des travailleurs de la santé et du secteur public, sont morts en contractant le coronavirus parce que les équipements de protection n’étaient pas de bonne qualité pour les protéger alors qu’ils essaient de nous protéger», a déclaré à Africanew Zingiswa Losi, président du COSATU.

L’Afrique du Sud est confrontée ces dernières semaines à une série de scandales de corruption liés aux fonds alloués dans la lutte contre la Covid-19. Ces manifestations visaient également à dénoncer le chômage dans le pays le plus industrialisé du continent. Ce, alors que plus de 2,2 millions de personnes ont perdu leur emploi entre avril et juin.

