Elon Musk, le magnat de la technologie, a récemment soumis une offre non sollicitée de 97,4 milliards de dollars pour acquérir le contrôle de l’entité à but non lucratif qui supervise OpenAI, la société mère de ChatGPT. Cette proposition, soutenue par un consortium d’investisseurs, vise à ramener OpenAI à sa mission initiale de recherche en intelligence artificielle ouverte et axée sur la sécurité.