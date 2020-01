Algérie : Vers la révision de la Constitution

Annonces

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis en place une commission chargée de proposer le texte d’une nouvelle Constitution.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune veut tenir une promesse faite pendant la campagne électorale. Il s’agit de la révision de la Constitution.

Cette modification doit renforcer les droits et les libertés, moraliser la vie publique et lutter contre la corruption ou encore la séparation et l’équilibre des pouvoirs, entre autres.

La commission, composée majoritairement de juristes, est chargée d’élaborer un texte qui sera ensuite remis au Chef de l’Etat qui le soumettra à l’avis des acteurs politiques et de la société civile. Le texte sera présenté au Parlement avant de passer au référendum.

A noter que la révision de la Constitution est l’une de revendications du mouvement de Contestation en Algérie.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires