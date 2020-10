Anaclet Mathieu Taty élu à la Fédération gabonaise d’Athlétisme

Unique candidat à la présidence, Anaclet Mathieu Taty a été élu samedi 10 Octobre 2020 par l’ensemble du collège électoral président de la Fédération gabonaise d’Athlétisme.

C’est au terme d’un long processus de normalisation mené par le ministère des Sports représenté par Frédéric Ndounda, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des sports et le Comité national olympique que Anaclet Mathieu Taty a été installé dans son nouveau fauteuil de président de la fédération gabonaise d’athletisme par Bruno Konga vice président de la Confédération africaine d’athlétisme de la région 3 (CAA)

Très connu dans le milieu sportif, Anaclet Mathieu Taty envisage impliquer tout le monde, notamment les anciennes gloires issues du milieu de l’athlétisme dans la gestion de la fédération, en vue d’atteindre les objectifs pour lesquels il a été élu. Il a la lourde responsabilité de sortir l’Athlétisme national de sa longue léthargie, de relancer et d’organiser la discipline. Ce qui passe nécessairement par la redynamisation des ligues provinciales.

Dans on intervention, le vice président de la confédération africaine d’athlétisme et président de la région 3 a invité l’heureux élu à travailler en équipe avec l’ensemble de son bureau tout en ayant à l’esprit qu’il doit collaborer étroitement dans sa mission non seulement avec le Comité national olympique, mais également par le ministère des Sports.

Selon lui, ce sont des partenaires à la fois technique et financier qui devraient concourir tous aux bons déroulements des activités tout en évitant de retomber dans une nouvelle crise, qui reste un mauvais souvenir que l’athlétisme ne voudrait plus connaître. A croire que le nouveau Président de la Fédération gabonaise d’Athlétisme pourrait aussi capitaliser les éléments positifs de son prédécesseur afin de sortir l’Athlétisme des sentiers battus.

lequel s’est déroulé sous la supervision de , sans omettre la présence du comité national olympique en charge de l’organisation des assemblées générales de cette entité , une demande formulée par la Word Athletics qui était représentée.

Faut-il rappeler que le processus de normalisation de la Fédération gabonaise d’athlétisme avait été lancé par le ministre des Sports Franck Nguema, après sa rencontre à ses bureaux avec la World Athletics, Fédération internationale d’athlétisme, le 28 février 2020. Une enveloppe de 20 millions de F.CFA avait débloqué par le ministre des Sports pour permettre la réalisation des missions d’identifications des clubs et associations d’athlétisme dans tout le Gabon.

C’est ce qui a permis l’organisation des élections libres, justes et transparentes des ligues provinciales et du Bureau national. L’actuel président va servir de guide pour cette discipline pour les quatre prochaines années à venir.

Basile Nzoghe Ndong

