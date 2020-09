Argentine : Infectée par le coronavirus, une prof meurt en plein cours sur Zoom

Paola De Simone, professeure dans une université de commerce de Buenos Aires, est décédée de la Covid-19 mercredi alors qu’elle enseignait en ligne.

Paola De Simone, professeure dans une université de commerce (UADE) de Buenos Aires en Argentine, est décédée du coronavirus (Covid-19) mercredi 2 septembre. Ce, alors qu’elle donnait cours sur la plateforme de vidéoconférence Zoom. Elle avait annoncé sur Twitter qu’elle luttait depuis quelques semaines contre la Covid-19 et que ses symptômes ne disparaissaient pas.

Pendant le cours en ligne, elle a ressenti une certaine gêne pour respirer et a avoué à ses étudiants qu’elle ne se sentait pas bien. Ces derniers lui ont demandé son adresse pour appeler les secours. Mais elle a été incapable de la leur donner et s’est évanouie. C’est son mari médecin qui l’a retrouvée morte à son retour du travail.

L’université a exprimé «une profonde tristesse» dans un communiqué. L’établissement la décrit comme «une enseignante passionnée et dévouée, une excellente professionnelle et une personne formidable, avec plus de 15 ans d’expérience à l’UADE».

