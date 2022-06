Au BK Arena, une Kigali Fashion Week en présence du Prince Charles et de son épouse

La Fashion Week du Rwanda a eu lieu le jeudi à Kigali, en marge de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Inspiré des thèmes du sommet, elle a mis en lumière 16 créateurs de mérite africains, caribéens et britanniques. Elle a enregistré la présence du Prince Charles et de son épouse la Duchesse de Cornouailles.

La Kigali Fashion Week, un événement de mode annuel qui a lieu deux fois par an dans la capitale rwandaise, s’est tenue cette semaine( du 22 au 23 juin) à l’Atelier (Kimihurura) et au BK Arena. Ces salles ont aussi accueilli l’organisation du Commonwealth Marketplace et une exposition de photographie. Le défilé en lui-même a pris place au BK Arena, le jeudi 23 juin. Il a réuni des créateurs de mode locaux et internationaux, par le biais du panel de mode du Commonwealth Business Forum (CBF).

Pour une mode circulaire

Au nombre des créateurs locaux on peut citer Amike, Haute Baso, Inzuki, Izubaa, Rwanda Clothing, Sonia Mugabo et Uzi Collection. Parmi les designers internationaux on retrouve les Britanniques Georgia Hardinge et Maximilian Raynor, le Jamaïcain Keneea Linton George, les Nigerians Pepper Row et Dye Lab, le Sud-africain Pichulik, le Ghanéen Larry Jay et les Kenyans Kiko Romeo et Amu Clothing. Il s’agit de créateurs confirmés et de quelques émergents. Leur défilé s’est inspiré du thème de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth 2022 (CHOGM 2022). A savoir : « offrir un avenir commun : connecter, innover, transformer ».

Cette année, la Fashion Week du Rwanda a promu la mode durable, un sujet clé de la réunion du CHOGM 2022. Les acteurs de l’industrie ont notamment discuté des moyens de ralentir la tendance croissante de la mode rapide, responsable d’une importante pollution. En effet, si cette tendance offre des vêtements moins chers, elle augmente le volume de nos déchets quotidiens car beaucoup de ces articles finissent rapidement à la poubelle. C’est pourquoi certaines entreprises développent des solutions pour que la mode puisse évoluer vers un modèle circulaire.

Rencontre amicale entre Camilla Rosemary et Carrie Symonds

Pierre Ntayombya, organisateur de la Rwanda Fashion week et PDG de la marque de mode « Haute Baso » estime que cet évènement constitue « une opportunité pour le secteur de la création, en particulier l’industrie de la mode made in Rwanda et made in Africa ». Il considère ce rendez-vous d’autant plus important qu’il enregistre la présence de grandes personnalités. Comme le Prince Charles et son épouse la Duchesse de Cornouailles, qui étaient les invités d’honneur de cette édition. « C’est un véritable privilège, nous sommes chanceux d’accueillir le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles à notre Fashion week, cela contribue à élever et à promouvoir davantage le Made in Rwanda », a reconnu Ntayombya.

Le couple princier du Royaume Uni a assisté au défilé malgré une coupure de courant momentanée dans la salle du BK Arena. Pour l’occasion, Camilla Rosemary Shand a enfilé une tenue chic toute blanche avec un pantalon ample. Elle a associé cet ensemble à des bijoux tendance. Plus précisément des boucles d’oreilles pendantes et un pendentif en or serti de diamants. Charles, lui, a opté pour un costume bleu marine classique à double boutonnage. Il l’a accompagné d’une chemise blanche et d’une cravate bleue. Le couple s’est affiché avec le Premier ministre Boris et son épouse Carrie Symonds. Les deux dames ont eu une rencontre très amicale.

