Beauté : Marilyne Kouadio couronnée Miss Côte d’Ivoire 2020

La jeune étudiante de 18 ans a été élue dans la soirée du samedi 3 octobre parmi une vingtaine de candidates.

Marilyne Kouadio, 18 ans, a remporté l’élection Miss Côte d’Ivoire 2020 dans la nuit de samedi 3 octobre. La cérémonie a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, la métropole économique. La jeune étudiante en première année de BTS tourisme a été choisie parmi une vingtaine de candidates.

«Durant un parcours difficile, je n’ai jamais abandonné mes rêves. Malgré des mauvaises et bonnes critiques, j’ai su ce que je voulais et je remercie Dieu en premier pour cette joie et cette couronne qu’il me donne comme Miss Côte d’Ivoire 2020», a réagi la nouvelle reine de beauté ivoirienne.

La jeune femme place son mandat sous le signe de la scolarisation des jeunes filles, notamment celles issues de familles démunies. Elle va représenter la Côte d’Ivoire pendant un an. Marilyne Kouadio succède à Tara Gueye dont l’élection, l’année dernière, avait provoqué une polémique à cause de son patronyme sénégalais.

