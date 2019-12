Bénéficiaires des fonds de la BDEAC: Le Gabon occupe désormais la 1ère place

Annonces

Fortunato-OFA Mbo Nchama, Président de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) a été reçu ce mardi 10 décembre 2019 par le premier ministre Julien Nkoghe Bekale. Il y a notamment présenté le rapport annuel des activités de l’institution dont il a la charge avant de souligner que « le Gabon occupait désormais la 1ère place parmi les pays bénéficiaires des financements de la BDEAC ».

A la rencontre de ce mardi entre le chef du gouvernement gabonais Julien Nkoghe Bekale et le président de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) Fortunato-Ofa Mbo Nchama, le diplomate a non seulement présenté le rapport annuel des activités de l’année 2018 de l’institution dont il a la charge, mais il a aussi évoqué les perspectives et dressé le tableau des principaux bénéficiaires des investissements de la BDEAC.

Fortunato-Ofa Mbo Nchama n’a pas manqué de souligner le fait « qu’il y a deux ans, le Gabon occupait la 3e place parmi les pays bénéficiaires des financements de la BDEAC. Aujourd’hui, il est le leader en termes de destination de nos interventions », soulignant d’abord que le Gabon était parfaitement en règle au niveau de ses obligations vis-à-vis de la BDEAC. Une situation qui souligne l’excellence des relations entre le Gabon et la BDEAC.

Le Gabon demeure un partenaire crédible de la BDEAC, avec un portefeuille de plus de 130 milliards de FCFA soit ⅓ de l’ensemble du portefeuille de l’institution. A noter que les résultats finaux du rapport de l’exercice 2018, révèlent un résultat net en hausse de plus de 400%, ce qui est révélateur de la bonne gestion au sein de l’institution. De quoi inspirer les autorités adeptes de la mal gouvernance.

