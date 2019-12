Bénin : Yayi Boni est rentré à Cotonou

L’ancien président béninois Yayi Boni est rentré discrètement le 29 décembre 2019 à Cotonou à Bénin.

Yayi Boni est rentré en toute discrétion dans son pays ce dimanche. Pas de délégation officielle, ni pour l’accompagner ni pour l’accueillir à sa descente d’avion.

Aucun partisan n’a été aperçu à l’aéroport et non plus à son domicile. Un retour qui semble négocié après son passage éclair le 20 novembre, où il avait refusé de rencontrer le président Patrice Talon.

En exil après les violences post-électorales au Bénin, l’ancien Chef d’Etat avait été prié par son successeur de revenir au pays après une loi d’amnistie.

Lire aussi Mali : ATT veut ramener la paix à Mopti

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires