Burkina Faso : Un prêtre porté disparu retrouvé mort

Ads

L’abbé Rodrigue Sanon avait disparu mardi dans la région de Banfora, dans le sud-ouest du pays proche de la frontière ivoirienne.

Un prêtre catholique disparu mardi dans la région de Banfora, dans le sud-ouest du Burkina Faso à la frontière avec la Côte d’Ivoire, a été retrouvé mort. Son décès a été confirmé par l’Eglise catholique burkinabé. L’abbé Rodrigue Sanon de la paroisse Notre-Dame de Soubaganyedougou avait quitté son domicile pour Banfora afin de participer à une réunion.

«Mais il n’est jamais arrivé à destination», selon un communiqué de l’archevêché, qui a alerté les autorités. Depuis sa disparition, des recherches étaient en cours pour le retrouver. Son véhicule aurait été retrouvé sur l’axe menant à Banfora, vide et sans aucun dommage. Les circonstances de sa disparition et de sa mort restent encore inconnues. Mais certains planchent pour un enlèvement.

«Il a perdu la vie dans des circonstances qui nous restent encore inconnues. Sa disparition et sa mort nous plonge dans une grande stupeur. On est choqués et interdits et on se sent impuissant devant tout cela», a déclaré à RFI Mgr Laurent Dabiré, président de la Conférence épiscopale du Burkina-Niger.

Le Burkina Faso est la cible récurrente d’attaques djihadistes attribuées aux groupes alliés à Al-Qaïda ou à l’Etat islamique (EI), particulièrement actifs dans le nord du pays. Ces attaques terroristes ont déjà fait près de 1.100 morts et plus d’un millions de déplacés et réfugiés, selon l’ONU.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires