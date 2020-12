Café Gabon Égalité : La Fondation Sylvia Bongo Ondimba face aux étudiants

Les échanges de la première édition Café Gabon Égalité organisés par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, a porté sur la problématique du sexisme et des violences sexuelles en milieu universitaire.

Parmi les oratrices à la maison Alice dans la commune d’Akanda, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Camélia Ntoutoume-Leclercq et Berith Karasch, spécialiste de la consolidation de la paix des Nations Unies,

Une vingtaine d’étudiants de l’Université Omar Bongo ont apporté leur contribution à la création de slogans de sensibilisation envers les violences faites aux femmes.

Les cafés « Gabon Egalité » ont pour but d’encourager un dialogue bienveillant et inclusif sur les questions relatives à l’égalité des genres au Gabon. Ils permettent aux communautés et aux parties prenantes de faire participer, et contribuer à la recherche de solutions concrètes.

Après les échanges passionnés qui ont duré un peu plus plus d’une heure des groupes de travaux ont été formés pour concevoir une stratégie de communication afin de sensibiliser les jeunes sur les violences basées sur le genre.

Il y a lieu de souligner que la fondation Sylvia Bongo ONDIMBA participe depuis 10 ans un plaidoyer en faveur de l’égalité entre les genres au Gabon.

Récemment sa présidente la Première Dame Sylvia Bongo avait soumis aux autorités gabonaises une stratégie de réduction des inégalités liées au genre.

Le 25 novembre dernier sous la présidence du Premier ministre Rose Ossouka Raponda une task force sur la mise en œuvre de cette stratégie a été mise en place.

LIRE aussi: Gabon : L’École nationale pour enfants déficients auditifs rénovée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires