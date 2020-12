Cameroun : Arrestation de six trafiquants présumés d’ivoire

Les suspects appartiennent à un réseau organisé de trafic d’ivoire dont les ramifications s’étendent jusqu’au Nigeria.

Six trafiquants présumés d’ivoire ont été interpellés au début de ce mois de décembre dans la région de l’Est du Cameroun, lors d’une opération coup de poing menée conjointement par la délégation départementale du ministère des Forêts et de la Faune et la police. Cette opération a été menée avec l’assistance technique de LAGA, une ONG spécialisée dans l’application des lois sur la faune.

Deux des suspects ont été arrêtés le 2 décembre à Bertoua, la capitale régionale, avec quatre pointes d’ivoire dont deux provenant d’éléphanteaux. Ils ont été interpellés alors qu’ils essayaient d’effectuer leur transaction illicite. Des enquêtes plus approfondies ont conduit à l’arrestation, le 3 décembre dans la localité de Yokadouma, de quatre autres suspects.

Parmi eux, un ressortissant nigérian et un récidiviste camerounais arrêté et condamné en 2016 pour le même délit. Selon une source proche de l’affaire ayant requis l’anonymat, les six suspects appartiennent à un réseau organisé de trafic d’ivoire. Des enquêtes préliminaires révèlent qu’ils trafiquent des pointes d’ivoire jusqu’au Nigeria voisin. Ils sont accusés d’abattage et commerce illégaux d’espèces sauvages protégées.

Ils encourent une peine de prison de 1 à 3 ans et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de francs CFA s’ils sont reconnus coupables. Les éléphants sont classés comme espèces protégées et le trafic de leur partie est totalement interdit au Cameroun. Le 26 novembre dernier, trois trafiquants, dont une femme, ont été condamnés à un an de prison et à payer une amende de 200.000 francs CFA.

