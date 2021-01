Cameroun: Attaque meurtrière de Boko Haram dans l’Extrême-Nord

Au moins trois civils, membres d’un comité de vigilance, ont été tués lundi à Kaliari, un village de cette région camerounaise frontalière du Nigeria.

Au moins trois civils ont été tués lundi dans une attaque de Boko Haram à Kaliari, village de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun frontalière avec le Nigeria. «Boko Haram a tué ce matin trois membres du comité de vigilance» du village, a déclaré à l’AFP Mahamat Chetima Abba, chef traditionnel et maire de la commune de Mozogo à laquelle est rattachée Kaliari.

Dirigés par des civils, les comités de vigilance sont chargés de surveiller l’entrée et la sotie des personnes dans leurs villages et d’informer les autorités de toute activité suspecte. Quoique annoncé affaibli par les autorités camerounaises, Boko Haram continue de sévir dans la région de l’Extrême-Nord, ciblant notamment les populations.

Dans une note d’analyse publiée le 15 décembre, le Centre d’études stratégiques de l’Afrique (CESA) – organisme du département américain de la Défense – rapportait 234 attaques contre les civils entre septembre 2019 et septembre 2020. Soit plus que celles enregistrées au Nigeria (100), au Niger (92) et au Tchad (12) réunis, précisai la note.

Pour rappel, l’insurrection de Boko Haram est née en 2009 dans le nord-est du Nigeria avant de se propager dans les pays voisins. Depuis, plus de 36.000 personnes (principalement au Nigeria) ont été tuées et 3 millions ont dû fuir leur domicile, selon l’ONU.

