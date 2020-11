Cameroun : Des enseignants enlevés en zone anglophone

Ads

Entre six et onze professeurs ont été kidnappés par des individus armés ce mardi dans une école dans la région du Nord-Ouest, en proie à la crise.

Des enseignants ont été enlevés ce mardi 3 novembre dans une école presbytérienne à Kumbo, localité de la région anglophone du Nord-Ouest du Cameroun en proie à la crise depuis fin 2016. Le révérend Samuel Fonki, chef de l’Église presbytérienne du Cameroun et Stephen Afuh, président d’un syndicat d’enseignants presbytériens, ont déclaré à l’AFP que onze professeurs ont été emmenés par les assaillants.

«Onze enseignants de la Presbyterian Primary and Secondary School ont été kidnappés ce matin par des Ambaboys (nom donné aux combattants sécessionnistes qui revendiquent l’indépendance des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Ndlr)», a déclaré le révérend Fonki. Les autorités locales, elles, parlent de six enseignants portés disparus en soirée.

Les attaques contre les enseignants et les élèves sont fréquentes dans les régions anglophones, théâtres des affrontements entre l’armée camerounaise et les sécessionnistes. Cet enlèvement intervient dix jours après l’assassinat de sept écoliers, tués dans l’attaque de leur école le 24 octobre dernier à Kumba, dans le Sud-Ouest.

