Cameroun: Des trafiquants présumés de perroquets interpellés

Les deux individus interpellés à Yaoundé font partie d’un des plus grands réseaux de trafic d’espèces sauvages protégées du pays.

C’est une enquête conjointe de la gendarmerie et des agents des Forêts et de la Faune, avec le soutien de l’ONG LAGA, qui a permis l’arrestation de deux trafiquants d’espèces sauvages protégées au Cameroun. Le premier individu a été interpellé avec deux perroquets gris à queue rouge et quatre perruches à collier qu’ils vendaient sur le bord de la route à Yaoundé, la capitale.

Le second individu a été interpellé plus tard au quartier Biteng, à la périphérie de la ville, avec un perroquet gris à queue rouge et deux perruches à collier. L’enquête a révélé qu’ils appartiennent à l’un des plus grands réseaux de trafic de perroquets du pays. Le second suspect interpellé a déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes dans le cadre de ce trafic, sans jamais avoir été inquiété, apprend-on.

«Il a toujours réussi à ne pas se faire prendre. Il est tombé dans le filet des agents de la Faune et a été arrêté aux côtés de son complice et mis derrière les barreaux à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé II. Contre la procédure de poursuite des trafiquants d’espèces sauvages, le commandant de la compagnie les a libérés unilatéralement et ils ont dû être de nouveau arrêtés», confient des sources à LAGA, organisme spécialisé dans l’application de la loi faunique.

Pourtant protégé par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), le perroquet gris à queue rouge est l’oiseau sauvage le plus commercialisé. La demande qui anime ce commerce illicite vient des collectionneurs et des éleveurs, mais aussi des citoyens qui les veulent comme animaux de compagnie. Cette espèce a souffert de sa capacité à imiter la parole humaine, ce qui en fait un animal de compagnie très recherché et du commerce qui a entraîné un déclin de près de 90% de la population au cours des deux dernières décennies.

