Cameroun: Elle tue ses enfants et les fait cuire

Une femme de 24 ans a égorgé ses deux fillettes de 2 ans et 6 mois et les a ensuite fait bouillir dans la marmite.

Au Cameroun, une mère de famille a tué ses deux enfants, âgées de 2 ans et 6 mois et les a ensuite fait bouillir dans une marmite. Salamatou, 24 ans, a été interpellée par la gendarmerie de Pitoa, dans le nord du pays, pour double infanticide. L’on ignore pour le moment les circonstances et les mobiles qui ont poussé la jeune femme à commettre cet acte horrible.

Une enquête a été ouverte pour découvrir la vérité. La suspecte a déclaré avoir agi selon «la volonté de Dieu». Selon les médias locaux, la découverte macabre a été faite lundi 14 septembre aux alentours de 22h locales par le père des enfants, Amadou. Ce dernier était absent aux moments des faits, ainsi que ses deux autres femmes qui se trouvaient au champ.

A son retour au domicile familial, il constate l’absence des enfants. Intrigué, il questionne sa femme mais n’est pas convaincu par les réponses que lui donne cette dernière. Il se lance alors à la recherche de ses jeunes enfants. C’est ainsi qu’il découvre leurs corps découpés dans une marmite et dans un seau.

