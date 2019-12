Cameroun : La Cathédrale de Yaoundé braquée

Des individus ont attaqué l’économat de la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires ce mardi et sont repartis avec de l’argent dont le montant reste à déterminer.

«Ce matin du 17 décembre 2019 vers 7h30, deux individus ont pris d’assaut le bureau de la caissière de la Cathédrale de Yaoundé qui venait d’arriver pour débuter son office», indique dans un communiqué l’abbé Apollinaire Bertrand Ndzoumou Mendo, porte-parole de l’archidiocèse de Yaoundé, la capitale du Cameroun.

«Lesdits individus ont feint d’être à la recherche du change pour s’en prendre à elle en la ligotant, saccageant son bureau et emportant ses effets personnels ainsi que le contenu des différentes caisses», poursuit-il. Ce dernier ne confirme pas le chiffre de 8 millions de francs CFA volés par les assaillants annoncé par plusieurs médias camerounais.

«Le montant reste à déterminer», dit-il. Il assure cependant que la caissière est saine et sauve et qu’«aucun prêtre ni autre fidèle n’a été l’objet de quelque sévisse que ce soit». Des propos qui viennent démentir la rumeur selon laquelle des hommes armés ont braqué la cathédrale pendant la messe du matin, et emporté la quête après avoir tenu en respect le célébrant et les fidèles.

L’archevêque de Yaoundé, Mgr Jean Mbarga, a invité les chrétiens «à rester sereins et vigilants». Ce braquage, inédit, intervient au moment où les fidèles catholiques se préparent à célébrer Noël.

