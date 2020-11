Cameroun: Le haut dignitaire de l’Eglise catholique enlevé en zone anglophone libéré

Le cardinal Chritian Tumi, kidnappé par des hommes armés jeudi dans la région en crise du Nord-Ouest, a été relâché ce vendredi.

Le cardinal Christian Tumi, archevêque émérite de Douala de 90 ans, a été libéré au lendemain de son rapt ce vendredi 6 novembre. Il a été relâché par ses ravisseurs avec son chauffeur mais pas une dizaine d’autres personnes kidnappées avec eux près de la ville de Kumbo, a confié à l’AFP un responsable des autorités locales sous le couvert de l’anonymat.

Le cardinal Tumi a été kidnappé jeudi 5 novembre par une dizaine d’hommes armés sur la route de Kumbo. Selon Elie Smith, un de ses proches collaborateurs, il avait été kidnappé pour avoir «encouragé les enfants d’aller à l’école» dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où armée et groupes sécessionnistes s’affrontent. Il avait été enlevé en même temps que le roi de Kumbo, sa majesté Semh Mbinglo, autorité morale.

Le cardinal Tumi est l’un des principaux défenseurs du dialogue pour la résolution de la crise anglophone. Cette crise a déjà fait 3000 morts et plus de 700.000 déplacés, selon plusieurs ONG. Jeudi, des enseignants enlevés deux jours plus tôt, dans une école presbytérienne de Kumbo par un groupe armé, ont également été libérés sans avoir subis aucune violence de la part de leurs ravisseurs.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires