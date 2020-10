Cameroun : Trois personnes tuées par des hippopotames

Ads

L’embarcation qui les transportait a fait naufrage après avoir heurté ces mammifères. Six autres personnes ont été secourues.

Au moins trois personnes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation dimanche 18 octobre sur le lac de Guéré, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Il s’agit de trois femmes qui rentraient des champs. Selon la radio publique, la pirogue qui les transportait a heurté une colonie d’hippopotames.

Effrayé à la vue de ces mammifères, le conducteur a laissé chavirer la pirogue et les passagers se sont retrouvés dans l’eau. Les trois femmes sont mortes noyées. Outre les victimes, six autres personnes se trouvaient également à bord, tous des hommes. La prompte réaction des riverains a permis de les secourir. Le lac de Guéré est un lac naturel qui s’étend jusqu’au Tchad voisin où il prend le nom de Fianga.

Il est très riche en poissons et en hippopotames, mammifères les plus agressifs d’Afrique. Durant la saison des pluies comme c’est le cas actuellement, les attaques des hippopotames qui fuient les profondeurs des eaux deviennent récurrentes. En 2016, un cultivateur qui travaillait dans son champ situé non loin des berges dudit lac a été agressé mortellement par un de ces animaux.

