Cameroun : Un avion de l’armée fait une sortie de piste

L’appareil est sorti de piste à l’atterrissage le 2 août à l’aéroport de Maroua, dans l’extrême-nord du pays, sans faire de victimes.

Un aéronef de l’armée de l’air camerounaise de type C130 a été victime d’un accident dans l’après-midi du dimanche 2 août à l’aéroport international de Maroua, dans la région de l’Extrême-nord du Cameroun. L’avion est sorti de piste à l’atterrissage, a annoncé le ministère camerounais de la Défense dans un communiqué publié lundi. En cause, «une météo particulièrement difficile», selon le communiqué.

Le document précise que «l’appareil en mission commandée» avait 96 personnes à son bord. Soit cinq membres de l’équipage et 91 personnels des forces de défense en cours de déploiement au sein de la Force multinationale mixte (FMM) de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT). Cette force est chargée de lutter contre le groupe terroriste Boko Haram, grâce à une coopération régionale accrue.

«En dehors de légers dégâts matériels à expertiser avec minutie sur l’aéronef, aucun blessé, ni perte en vie humaine, n’a été enregistré», indique le document signé du porte-parole de l’armée camerounaise, le capitaine de frégate Cyrille Serge Atonfack Guemo. Ce dernier indique que les enquêtes réglementaires prévues en pareille circonstance ont «immédiatement» été ouvertes pour «déterminer les causes de ce regrettable accident».

Cet accident intervient quelques heures seulement après l’attentat mené, dans la nuit de samedi à dimanche, contre le village de Nguetchewe, dans l’Extrême-Nord. Le bilan officiel fait état de 19 morts (17 civils et deux kamikazes) et 16 blessés. Les autorités attribuent cette attaque à des «terroristes non identifiés», alors que d’autres sources évoquent Boko Haram, encore actif dans cette région proche du Nigeria.

