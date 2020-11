Cameroun : Un trafiquant arrêté avec 626 kg d’ivoire

Une partie de l’ivoire provenait de pointes d’éléphants saisies et conservées par les autorités gabonaises.

Un trafiquant présumé a été arrêté le 26 octobre dernier dans la ville camerounaise d’Ambam, à la frontière avec le Gabon, en possession de 118 pointes d’éléphant d’un poids total de 626 kg. L’ivoire était dissimulé dans un compartiment secret à l’intérieur du camion que conduisait le suspect, un homme de 47 ans de nationalité camerounaise. Celui-ci a été interpellé lors d’une mission de contrôle des douanes camerounaises dans cette ville frontalière.

Selon l’administration douanière, l’ivoire saisi représente 59 éléphants abattus. «Le suspect fait partie d’un réseau de trafiquants d’espèces sauvages. Il transporte l’ivoire du Gabon au Cameroun et au Nigeria», confient des sources à LAGA, une ONG spécialisée dans l’application de la loi sur la faune qui assiste techniquement les autorités dans la procédure légale. Des enquêtes plus approfondies ont révélé qu’une partie de l’ivoire provenait de pointes d’éléphants saisies et conservées par les autorités gabonaises. Ce qui montre l’étendue et l’ampleur du trafic d’ivoire à l’échelle internationale.

S’exprimant depuis Nairobi au Kenya, Ofir Drori, directeur du réseau EAGLE qui lutte contre la criminalité faunique, a applaudi les autorités camerounaises pour avoir démantelé ce réseau organisé. Il a également demandé que des mesures sérieuses soient prises à l’encontre du suspect afin d’exercer une «forte dissuasion». Le trafiquant présumé comparaîtra devant le tribunal de première instance d’Ambam le 19 novembre prochain.

Bien qu’étant une espèce totalement protégée aussi bien au Cameroun qu’au Gabon, l’éléphant est régulièrement braconné pour son ivoire. Au Cameroun, toute personne arrêtée en possession d’une espèce totalement protégée est passible de 3 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende pouvant atteindre 10 millions de francs CFA.

