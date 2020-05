Cameroun : Une quarantaine de sac de cannabis saisis

Le coup de filet a été opéré par la gendarmerie dans la région anglophone du Nord-Ouest.

Une cargaison de 46 sacs de chanvre indien, estimée à 1000 kg en provenance du Nigeria, a été saisie par les forces de défense dans la région du Nord-Ouest», rapporte sur son site Internet la CRTV, l’organisme public camerounais de radio-télévision. La cargaison illicite était dissimulée entre des sacs de pommes de terre, de haricots et de maïs dans un camion.

Le propriétaire de cette drogue, le chauffeur du camion et son compagnon de route ont interpellés et placés en détention préventive. «Les forces de sécurité sont en alerte et ne donneront aucune chance aux bandits et voleurs de grand chemin dans leur tentative d’exploiter la situation sociopolitique pour causer des douleurs et des souffrances à la population», a déclaré le colonel Boum Bissoue, commandant de la légion de gendarmerie du Nord-Ouest.

Le Nord-Ouest est une région en proie à la crise anglophone depuis fin octobre 2016. Cette région est considérée comme un foyer de culture du cannabis et une plaque-tournante du trafic de drogues. Selon les autorités locales, plusieurs plantations de cannabis ont été détruites dans la région.

