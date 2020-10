Cameroun : Vive émotion après l’assassinat d’élèves dans une école à Kumba

Ads

Colère et indignation dans le pays suite à l’attaque perpétrée par des individus armés samedi contre une école dans cette ville.

Vive émotion au Cameroun après l’attaque perpétrée par des individus samedi 24 octobre contre une école primaire à Kumba, ville de la région du Sud-Ouest en proie à la crise anglophone depuis fin 2016. L’attaque a fait au moins 7 morts et 13 blessés, selon un bilan officiel. Le gouvernement condamne fermement cet «acte odieux, lâche et abominable», a déclaré le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué samedi soir.

Les autorités camerounaises annoncent l’ouverture d’une enquête pour «rechercher activement les responsables afin qu’ils répondent de leurs actes devant la justice». Le leader du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, a exprimé son «horreur absolue» face à cet assaut. L’ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou, s’est dit «révulsé» par ce «massacre» et a appelé à la fin du conflit dans les régions anglophones.

Tout en condamnant cette attaque, la délégation de l’Union européenne (UE) dans le pays exige que les coupables soient arrêtés et répondent de leurs actes. «Il n’y a pas de mots de chagrin ni de condamnation assez forts pour exprimer mon horreur» face à cette attaque, a réagi le président de la commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat. Les Etats-Unis, via leur ambassade au Cameroun, ont également réagi face à cette tuerie.

«Cet acte odieux et méprisable montre un dédain envers les vies innocentes qui représentent l’espoir d’un avenir positif», écrit la chancellerie américaine dans un communiqué. Samedi, près d’une dizaine de «terroristes» lourdement armés ont fait irruption dans une école primaire à Kumba et ont ouvert le feu sur les élèves, avant de disparaître. Les autorités camerounaises attribuent cette attaque aux groupes séparatistes qui militent pour l’indépendance des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires