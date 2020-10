CAN 2023: La Côte d’Ivoire inaugure son nouveau stade olympique

Ads

L’infrastructure, d’une capacité de 60.000 places, a été inauguré samedi à Abidjan par le président Alassane Ouattara.

La Côte d’Ivoire s’est dotée d’un nouveau stade olympique. L’infrastructure, d’une capacité de 60.000 places, a été inaugurée samedi 3 octobre à Abidjan par le président Alassane Ouattara. Ce dernier s’est dit «fier et heureux de cette coopération sino-ivoirienne» pour «ce joyau architectural».

Baptisé du nom de l’actuel président ivoirien, ce stade a été bâti sur 20 hectares à Ebimpe, dans la banlieue nord d’Abidjan. Il est le plus grand de Côte d’Ivoire. Il accueillera le match d’ouverture et la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) que le pays organise en 2023. Les travaux ont duré quatre ans pour un coût global de 143 milliards de francs CFA.

La construction de cette infrastructure vise aussi à valoriser la zone d’Anyama, en périphérie nord de la capitale économique ivoirienne. Selon Alassane Ouattara, la construction de ce complexe sportif marque le début de la réalisation de bien d’autres infrastructures sportives à l’intérieur du pays, notamment dans la perspective de l’organisation de la CAN 2023.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires