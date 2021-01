Chine : Le milliardaire chinois Jack Ma n’a plus été vu publiquement depuis trois mois

Ads

Le fondateur du géant de l’E-commerce Alibaba n’a plus donné signe de vie depuis le mois d’octobre dernier.

Selon de nombreux médias occidentaux, le milliardaire chinois Jack Ma n’a plus donné signe de vie depuis le mois d’octobre dernier. Le fondateur du géant de l’E-commerce Alibaba devait participer à une émission de télévision qu’il a lui-même créée, mais il n’y a pas été vu. Les producteurs ont parlé d’un «conflit de calendrier» pour justifier son absence. Ce, alors que son nom a été rayé du clip promotionnel de ce programme de téléréalité.

Aucune activité non plus sur son compte Twitter où il avait l’habitude de communiquer plusieurs fois par jour. Cette absence prolongée intervient après que Jack Ma a critiqué le système financier chinois, comparant les banques publiques à des prêteurs sur gage. Un avis qui n’a visiblement pas plus à Pékin. Alors qu’il était sur le point d’introduire en bourse Ant Group, la filiale de paiement d’Alibaba, les autorités chinoises ont bloqué l’opération deux jours avant l’introduction.

Peu après, Pékin annonçait l’ouverture d’une enquête pour abus de position dominante à l’encontre d’Ant Group et appelait publiquement à une restructuration du groupe pour le rendre moins puissant, rapporte France 24. Sa disparition vient rappeler la vague de disparition des milliardaires chinois entre 2015 et 2017. Mais les proches de Jack Ma affirment qu’il n’aurait pas disparu mais «aurait opté pour la discrétion». «Les autorités chinoises lui auraient demandé de rester en Chine alors qu’elles ouvraient une enquête sur sa holding d’Alibaba», indique France Inter sur son site Internet.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires