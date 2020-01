Chine : L’épidémie de coronavirus s’étend à d’autres pays

Annonces

Alors que la maladie a déjà fait six morts dans l’Empire du Milieu, on signale des cas dans d’autres pays asiatiques et même aux Etats-Unis et en Australie.

L’épidémie de coronavirus qui frappe la Chine va-t-elle se transformer en une crise mondiale ? Alors que la maladie a déjà fait six morts dans l’Empire du Milieu, l’on signale des cas dans d’autres pays asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande.

La maladie semble s’exporter puisqu’un cas a été recensé aux Etats-Unis. Il s’agit d’une personne dans l’Etat de Washington, près de Seattle, rapporte la CNN. Le patient avait été hospitalisé la semaine passée après un récent voyage à Wuhan, ville chinoise d’où est partie la contagion.

Les résultats des tests ont été positifs au coronavirus, la pneumonie chinoise encore appelée 2019-nCoV. En Australie, un homme qui est récemment rentré d’un séjour à Wuhan, a été placé à l’isolement à son domicile. Il présentait les symptômes du mystérieux virus.

«La France est en alerte maximale», affirme l’Institut Pasteur. Les médecins français sont priés d’orienter vers le SAMU, toute personne «présentant une infection respiratoire aiguë». Notamment si celle-ci elle a séjourné à Wuhan. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunira ce mercredi 22 janvier pour déterminer s’il convient de déclarer une «urgence de santé publique de portée internationale».

