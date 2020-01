Cinéma : Ludacris fait citoyen gabonais

Annonces

Le rappeur et acteur américain a reçu son passeport gabonais des mains du ministre des Affaires étrangères ce jeudi à Libreville.

En vacances au Gabon, le rappeur et acteur américain Ludacris a reçu ce jeudi 2 janvier, son passeport gabonais des mains du ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilie-By-Nze. Ce, au cours d’une cérémonie officielle à Libreville, la capitale.

«C’est un honneur et un privilège. C’est une chose à laquelle je ne m’attendais pas. C’est vraiment une surprise intéressante. Quelle meilleure façon d’entrer en 2020 avec cette citoyenneté et ce passeport ! Et je crois qu’avec ça, je dois opérer des changements dès maintenant», a déclaré la star de 42 ans.

De son vrai nom Christopher Brian Bridges, Ludacris a épousé la mannequin d’origine gabonaise Eudoxie Mbouguiengue en 2014. C’est lui qui a formulé le vœu d’avoir un passeport gabonais. Comme l’acteur et producteur américain Samuel L. Jackson, devenu lui-aussi citoyen gabonais en août dernier.

«Ce n’est pas le Gabon qui recherche les uns et les autres. Ce sont eux qui sollicitent la nationalité et le passeport gabonais. Nous en sommes honorés et on le leur accorde tout comme on l’accordera à d’autres qui le feront et qui investiront ou s’investiront pour le Gabon», assure le ministre Bilie-By-Nze.

