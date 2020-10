Congo: L’UNESCO inaugure une chaîne web éducative

Ads

La directrice générale de cette agence onusienne, Audrey Azoulay, a inauguré une télévision destinée à l’enseignement à distance.

La directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, a inauguré à Brazzaville au Congo, l’Ecole à domicile Télévision (EADTV), une chaîne web éducative dédiée à l’enseignement à distance. «En tant que plateforme d’hébergement et de diffusion, cette chaîne utilise les réseaux sociaux pour diffuser les cours en audiovisuel, mais aussi des documents, émissions et informations à caractère éducatif», a déclaré le ministre congolais de l’Enseignement primaire et secondaire, Anatole Collinet Makosso.

«Le plateau technique comprend un studio pour la diffusion en direct et un plateau pour la diffusion en différé», a-t-il ajouté. Une initiative saluée par la patronne de l’UNESCO en cette période marquée par la pandémie du coronavirus (Covid-19).Audrey Azoulay a dit sa satisfaction de voir les enfants retourner à l’école «après la grosse frayeur du risque d’une année blanche» due à la Covid-19. La fermeture des écoles au Congo pour endiguer la propagation de la Covid-19 a poussé les Etats à trouver des solutions pour assurer le suivi pédagogique des élèves.

Beaucoup se sont notamment tourné vers l’enseignement à distance, qui exclue cependant certains élèves qui n’ont pas accès à Internet. Audrey Azoulay a procédé à l’inauguration de cette chaîne web dans le cadre de sa visite officielle à Brazzaville. Cette visite, qui l’a également conduite à Kinshasa (RDC), a pour but de rappeler l’importance du retour à l’école et l’attention à apporter à l’éducation des filles.

