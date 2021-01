Coronavirus : 15 milliards FCFA de la BDEAC pour appuyer la riposte au Gabon

La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale va prêter cet argent à Libreville pour soutenir ses efforts dans la lutte contre la covid-19.

«Dans le cadre de la pandémie qui sévit dans tous nos États, nous avons accordé un prêt de 15 milliards de francs CFA à la République gabonaise qui pourra être signé dans les jours à venir». Annonce faite par le président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), Fortunato-Ofa Mbo Nchama, à l’issue d’une audience lundi 11 janvier avec la Première ministre gabonaise, Rose Christiane Ossouka Raponda.

Ce prêt, apprend-on, va permettre au Gabon de renforcer son plan de riposte et de mettre en œuvre son plan national de vaccination contre la Covid-19, en cours d’élaboration. Ce, alors que de nouveaux cas de contamination sont notifiés chaque jour. Selon les derniers chiffres officiels publiés en début de semaine, 46 nouveaux cas positifs ont été enregistrés ce lundi, dont 43 pour la province de l’Estuaire à laquelle est rattachée Libreville, épicentre de l’épidémie.

Ce qui porte à 9.740, le nombre total de cas testés positifs, dont 9.549 rémissions et 66 décès. Cette audience a permis de passer en revue l’ensemble des projets en cours financés au Gabon par la BDEAC, institution financière internationale chargée de financer le développement des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Entre 2017 et 2020, le Gabon a été le deuxième pays d’engagement de la BDEAC avec 25 % du total de son portefeuille. «C’est le signe de la grande confiance placée par la BDEAC dans la solidité financière de notre pays, mais aussi de la vigueur de notre développement. Cette coopération, déjà excellente entre la BDEAC et le Gabon, a vocation à se poursuivre et à être renforcée à l’avenir», a déclaré Rose Christiane Ossouka Raponda.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires