Coronavirus : 348 Gabonais à rapatrier de France

Cette opération s’inscrit dans le cadre du vaste mouvement de rapatriement des Gabonais bloqués à l’étranger à cause de la COVID-19, instruit par le président Ali Bongo Ondimba.

Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a instruit le rapatriement des Gabonais bloqués l’étranger suite à la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Quelque 348 ressortissants gabonais sont concernés par cette opération en France, selon l’ambassade du Gabon à Paris. Leur retour est programmé le 24 mai prochain via un vol de la compagnie Air France qui doit décoller de Paris à 9h (7h GMT).

Ils seront contactés par l’ambassade par téléphone dans la journée du 19 mai pour les modalités pratiques relatives à leur retour au bercail. Dans un communiqué ce lundi 18 mai, l’ambassade met en garde les Gabonais inscrits sur la liste de rapatriement qui ne se présenteront pas à l’embarquement sans motif valable.

«L’ambassade précise, à toutes fins utiles, que tout désistement non signalé dans un délai de 24h après la publication du présent communiqué expose l’intéressé(e), sauf cas de force majeure, au remboursement immédiat du billet de rapatriement au Trésor public», indique le document.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a annoncé un plan de rapatriement de 1.200 de ses citoyens bloqués dans 23 pays étrangers à cause de la COVID-19. Une première vague de plus de 100 Gabonais a déjà été rapatriée depuis le début des opérations le 11 mai dernier. Selon le programme, la deuxième phase de rapatriement débute ce mardi 19 mai avec les Gabonais bloqués à Ouagadougou, Bamako, Lomé, Tunis et Cotonou.

