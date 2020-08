Coronavirus : Ali Bongo annonce la création de neuf centres de diagnostic au Gabon

Ads

Ces structures permettront d’améliorer l’offre de soins et de santé dans le pays, selon le président gabonais.

Neuf centres de diagnostic contre le coronavirus (COVID-19) seront opérationnels dès l’année prochaine au Gabon. L’annonce a été faite le 16 août par le président Ali Bongo Ondimba, dans son discours à la nation à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance du pays.

«Dans la continuité des efforts déjà consentis, j’ai instruit le gouvernement de travailler activement avec obligation de résultats. Ainsi, neuf centres de diagnostic sont en cours de déploiement dans nos provinces pour une mise en service effective au premier semestre 2021», a-t-il annoncé

Selon le chef de l’Etat, ces centres permettront une meilleure prise en charge des patients, une gestion plus efficiente du service public de la santé mais surtout une réduction significative du coût des examens médicaux.

L’objectif étant d’améliorer l’offre de soins et de santé au Gabon. «La santé ne devrait plus être un luxe et nous disposons de la volonté et des moyens pour y parvenir», a déclaré Ali Bongo Ondimba.

En raison de la COVID-19, le Gabon a consenti ces derniers mois des efforts financiers inédits en matière de santé pour doter le pays de nouveaux outils performants. A l’image notamment du laboratoire Pr Daniel Gahouma ou de l’hôpital spécialisé COVID-19.

«Ces structures, même après la crise sanitaire actuelle, renforceront durablement le plateau technique de notre pays. L’amélioration de la qualité et de l’accès aux soins de mes compatriotes a toujours été et demeurera l’une de mes préoccupations premières», a promis le président.

