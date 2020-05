Coronavirus : Ali Bongo et Ban Ki-moon échangent sur la pandémie

Ads

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba et l’ancien secrétaire général de l’ONU ont discuté ce lundi par visioconférence sur la riposte à donner au COVID-19.

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, et l’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, ont discuté ce lundi par visioconférence. Au menu des échanges : la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui frappe de nombreux pays, dont le Gabon, ainsi que la question des dérèglements climatiques.

Les deux personnalités ont notamment échangé sur la riposte à donner à la COVID, au moment où le Gabon fait face à une évolution croissante du nombre de cas. A ce jour, le pays compte officiellement 398 cas d’infections au COVID-19, dont 93 guérisons et 7 décès. Ban Ki-moon, qui suit avec attention cette pandémie depuis son pays, la Corée du Sud, a félicité le chef de l’Etat gabonais pour les mesures prises pour endiguer la propagation du virus.

«Echange constructif ce lundi avec l’ex-secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon», a réagi le président Ali Bongo Ondimba sur ses comptes Facebook et Twitter. «La pandémie de COVID-19 et les dérèglements climatiques, qui déstabilisent nos économies et menacent nos sociétés, appellent à des initiatives inédites et d’envergure pour promouvoir un modèle de développement durable, davantage respectueux de l’Homme et e la Nature», affirme le chef de l’Etat.

