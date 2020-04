Coronavirus : Ali Bongo veut solliciter l’annulation de la dette des pays de la CEMAC

Le président gabonais devrait prochainement soumettre une proposition à ses pairs pour décider de l’intervention ou non de la BEAC pour soutenir les économies des pays de la sous-région.

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba veut solliciter de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), l’annulation de la dette des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) en raison des incidences économiques et financières de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur les économies de la sous-région.

«Le Gabon est favorable et plaide pour une annulation de la dette des pays africains sans distinction de catégorie. L’annulation pure et simple des échéances de dette par les partenaires bilatéraux et multilatéraux serait une bouffée d’oxygène significative pour amortir le choc de cette crise et assurer la relance de l’économie», a déclaré le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, lors d’une conférence de presse lundi.

Le gouvernement gabonais souhaite en effet que la BEAC joue un rôle plus important en proposant des mécanismes de soutien aux États qui ont cours dans d’autres zones monétaires, tels que le rachat d’une partie des titres publics émis sur le marché financier sous régional ou un retour momentané aux avances statutaires. Ali Bongo Ondimba aimerait ainsi soumettre cette proposition à ses pairs de la CEMAC.

Selon Jeune Afrique (JA), le président gabonais devrait prochainement envoyer une demande à son homologue camerounais, Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, pour lui suggérer d’organiser un sommet par visioconférence. Ce, notamment pour «décider de l’intervention ou non de la BEAC pour soutenir les économies de leur pays».

Les ministres de l’Economie et des Finances des pays de la CEMAC avaient «recommandé aux Etats de négocier collectivement et d’obtenir pour tous les Etats, l’annulation de l’ensemble de leurs dettes extérieures». Cette recommandation avait été formulée à l’issue de la troisième session extraordinaire du Comité de pilotage (COPIL) du Programme des réformes économiques et financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) le 28 mars dernier à Brazzaville, au Congo.

Le 15 avril dernier, la BEAC a annoncé la baisse des coûts des transactions électroniques pour accompagner les efforts des États membres de la sous-région Afrique centrale dans la lutte contre la propagation de la pandémie, en encourageant les populations à pratiquer la distanciation sociale.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires