Coronavirus : Arrivée d’un deuxième lot de matériel médical chinois au Gabon

Le matériel, réceptionné par le ministre de la Santé, vise à soutenir les efforts du gouvernement gabonais dans sa lutte contre la COVID-19.

La Chine a fait don au Gabon d’un deuxième lot de matériel médical destiné à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19). L’annonce a été faite jeudi, 11 juin, par Dr Guy Patrick Obiang Ndong, porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie de coronavirus au Gabon (COPIL). Ce matériel a été réceptionné par le ministre de la Santé, Dr Max Limoukou.

Il est constitué de 10.000 tests PCR, 100.000 masques chirurgicaux, 5.000 équipements de protection individuelle (5 000), de lunettes de protection et de gants. Cet appui de Pékin s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale avec Libreville. Ce don «traduit une fois de plus l’engagement de la République de Chine à soutenir la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus», a déclaré Dr Obiang Ndong.

«C’est l’occasion ici de remercier une fois de plus toutes les initiatives nationales et internationales qui viennent renforcer le dispositif national de riposte contre le COVID-19, dont le but est de freiner la propagation du COVID-19 dans notre pays», a-t-il ajouté, lors du point quotidien sur la maladie. Le Gabon a reçu un premier lot de matériel médical de la Chine en avril dernier. Ce second lot arrive alors que le pays compte 3.463 cas positifs au coronavirus, dont 1.024 guéris et 23 décès.

