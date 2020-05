Coronavirus : De l’eau potable pour la commune de Léconi

La Société des brasseries de Léconi a remis 6000 bouteilles d’eau minérale pour soutenir les hôpitaux et les populations les plus vulnérables dans le cadre de la riposte nationale au COVID-19.

La Société des Brasseries de Léconi (SOBOLECO) aux côtés du gouvernement gabonais pour barrer la voie au coronavirus (COVID-19). Le 21 avril dernier, cette filiale de la Société des brasseries du Gabon (SOBRAGA) a remis 6000 bouteilles d’eau minérale naturelle Andza dans cette commune du Haut-Ogooué.

Ce don vise à soutenir les structures hospitalières et les populations les plus vulnérables dans le cadre de la riposte nationale au COVID-19. Cette importante dotation a été réceptionnée par Julien Awombi, maire de la commune de Léconi, Michel Matsakassa, préfet de la circonscription, Mathurin Akoua, président du conseil départemental, et le commandant de brigade Mboulabele Ayam.

Ces autorités locales ont fait le déplacement jusqu’à l’usine où est embouteillée l’eau Andza pour recevoir ce don. Elles se chargeront de les répartir entre les différentes structures sanitaires dédiées à la prise en charge des malades, ainsi qu’aux populations bénéficiaires.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires