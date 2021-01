Coronavirus : Début de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 en Egypte

Depuis dimanche 24 janvier, le vaccin chinois Sinopharm est inoculé aux personnels de santé, premiers bénéficiaires de cette campagne.

L’Egypte a entamé dimanche 24 janvier sa campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19). La vaccination a commencé par les personnels de santé, premiers bénéficiaires de cette campagne. Selon les chiffres officiels, plus de 200 médecins ont été tués par la Covid-19 depuis le début de l’épidémie dans le pays, sans parler du reste du personnel soignant.

Les soignants avaient même menacé de se mettre en grève au plus fort de l’épidémie et avaient obtenu une amélioration de leurs conditions de travail. La campagne va se poursuivre avec les personnes souffrant de comorbidités, puis les plus de 65 ans, avant de s’étendre gratuitement à toute la population âgée de plus de 18 ans, apprend-on. Le vaccin chinois Sinopharm est celui qui est inoculé pour le moment.

L’Egypte a reçu en décembre un premier lot desdits vaccins, comprenant 50.000 doses. Le pays devait recevoir un deuxième lot de la même quantité la deuxième ou troisième semaine de janvier. «Et dès qu’il arrive, nous allons commencer la vaccination», avait déclaré la ministre égyptienne de la Santé et de la Population, Hala Zayed. Le Caire aussi annoncé un accord avec l’Anglais AstraZeneca pour l’achat de 20 millions de doses de vaccin. Selon un pointage récent, l’Egypte enregistre 161.817 cas positifs, dont 126.487 rémissions et 8.959 décès.

