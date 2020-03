Coronavirus : Décès du saxophoniste camerounais Manu Dibango en France

Testé positif au COVID-19, la légende de l’afro-jazz est décédée ce mardi 24 mars 2020 à l’âge de 86 ans.

Le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango est mort des suites de coronavirus (COVID-19) ce mardi 24 mars 2020 en France. «C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenue le 24 mars 2020 à l’âge de 86 ans, des suites du COVID-19», annoncent ses proches dans un communiqué publié sur la page Facebook de l’artiste.

Selon le gérant des éditions musicales de Manu Dibango, Thierry Durepaire, le musicien est décédé au petit matin, dans un hôpital de la région parisienne. Ses obsèques auront lieu dans «la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible», précisent ses proches dans le communiqué susmentionné.

Testé positif au COVID-19, Manu Dibango «se reposait et récupérait dans la sérénité» après une récente hospitalisation. Le musicien, qui avait fêté ses 60 ans de carrière en 2019, promettait de renouer avec son public une fois remis sur pied. Mais la maladie a finalement eu raison de lui.

Né le 12 décembre 1933 au Cameroun, Emmanuel N’Djoké alias Manu Dibango est devenu célèbre grâce à son tube planétaire «Soul Makossa». Ce titre sera notamment repris par Michael Jackson. Il est le premier artiste d’Afrique à obtenir un disque d’or aux Etats-Unis. Chevalier de la Légion d’honneur en 2010 en France, Manu Dibango compte 600 titres à son répertoire, une quarantaine d’albums et de nombreuses distinctions reçues de par le monde.

De nombreux artistes camerounais et africains artistes, ainsi que des personnalités diverses lui rendent hommage depuis sa disparition. «Ce jour, un immense artiste s’en est allé. Manu Dibango était un saxophoniste de génie qui lègue, à l’Afrique et au monde, une œuvre immense, mais également un être exceptionnel, plein de jovialité et d’humanité. Repose en paix « Papa Manu ». Ta musique restera éternelle», écrit le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, sur son compte Twitter

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires