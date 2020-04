Coronavirus: Déjà 95 cas d’infections enregistrés au Gabon

Alors que le pays est passé au stade de la transmission communautaire, les autorités rappellent que le port du masque est plus que primordial pour briser la chaîne de contamination.

Le Gabon a enregistré 8 nouveaux cas d’infections au coronavirus (COVID-19) jeudi 16 avril 2020, ce qui porte à 95 le nombre de personnes testées positives dans ce pays d’Afrique centrale. Le bilan à cette date fait également état de 6 guéris et d’un décès. «L’évolution croissante du nombre de cas est liée à la stratégie de dépistage actif mise en place. Le nombre important de patients asymptomatiques contaminés au COVID-19 montre que cette maladie circule silencieusement, à bas bruit dans nos familles et nos communautés», selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL).

En effet, le pays est déjà dans une transmission communautaire, donc au stade 2 de l’épidémie. Si les premières contaminations ont été le fait de résidents européens, le Gabon dénombre déjà des cas domestiques par dizaines. «C’est pourquoi le port obligatoire du masque doit être notre nouvelle pièce d’identité pour sortir de chez nous, circuler dans les lieux et espaces publics, franchir les barrières sécuritaires, rentrer dans les commerces et magasins», explique le COPIL.

L’application de cette mesure est «vitale, car elle brise la chaîne de contamination en protégeant nos proches, nos familles, nos communautés, toutes les personnes qui souffrent de comorbidités et qui peuvent basculer dans un état sévère à cause de l’incivisme de certaines personnes», poursuit le Comité.

Depuis le 12 avril dernier, les populations, notamment de grand Libreville, sont tenues de rester chez elles. Les seules sorties autorisées en dehors du cadre résidentiel doivent obéir aux besoins en alimentation, santé, approvisionnement en eau et pour les inhumations, précise le gouvernement. Les services essentiels sont autorisés à sortir munis d’un laissez-passer.

