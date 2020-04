Coronavirus : Des centaines de migrants secourus en plein désert libyen

Plus de 250 migrants, secourus la semaine dernière dans le nord du Niger proche de la Libye, seront placés en quarantaine obligatoire pour prévenir le COVID-19, indique l’OIM.

Des centaines de migrants africains, en route pour l’Europe principalement via la Libye, ont été secourus en plein désert libyen. «Plus de 250 migrants en détresse ont été retrouvés la semaine dernière près de Madama, à la frontière du Niger avec la Libye, abandonnés par leurs passeurs au milieu de la pandémie de COVID-19», a annoncé jeudi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ces migrants seront mis en isolement «pour une période de quarantaine de 14 jours» dans le cadre de la prévention contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), précise l’agence onusienne. L’OIM prête actuellement assistance à 2.371 migrants en détresse au Niger affectés par le COVID-19. Au 31 mars, 34 personnes ont été testées positives, parmi lesquelles trois sont décédées, indique l’agence sur son site Internet. Celle-ci s’inquiète du nombre important de migrants qui continuent d’arriver au Niger en dépit du confinement national.

En effet, afin de contenir la propagation du virus, le gouvernement nigérien a imposé plusieurs restrictions, notamment la fermeture des frontières, des interdictions de voyager à l’intérieur du pays et une «quarantaine obligatoire» de deux semaines pour les personnes arrivant dans le pays.

Les migrants sont hébergés dans les six centres de transit de l’OIM, dans les trois sites de transit temporaires utilisés pour mettre en quarantaine les nouveaux arrivants à la frontière avec l’Algérie et deux maisons de transit à Niamey récemment ouvertes pour gérer l’augmentation soudaine du nombre de migrants en détresse à raison de la fermeture des frontières.

«Considérant que ces lieux continuent de fonctionner à pleine capacité, l’OIM s’inquiète d’une possible apparition du virus dans l’un de ses centres et fait tout son possible pour que les migrants restent en sécurité et en bonne santé, notamment à travers l’installation de stations de lavage des mains, la sensibilisation et un contrôle régulier des symptômes de la COVID-19», affirme l’agence.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires