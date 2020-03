Coronavirus : Désormais six cas confirmés au Gabon

Deux nouveaux cas ont été notifiés le weekend écoulé dans le pays, portant à 6 le nombre de malades contaminés par le COVID-19.

Le Gabon a confirmé deux nouveaux cas d’infection au coronavirus (COVID-19) le weekend écoulé. Ce qui porte à 6, le nombre de personnes contaminées dans le pays. Le premier cas est un homme de 45 ans de nationalité togolaise résidant au Gabon, ayant récemment séjourné à Dakar (Sénégal) avec son épouse.

Ce dernier est rentré à Libreville le 11 mars dernier par le vol Air Côte d’Ivoire, a annoncé le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans son discours à la nation le 21 mars dernier. Le deuxième cas testé positif au COVID-19 est un Gabonais de 42 ans, rentré de France le 19 mars dernier par le dernier vol d’Air France.

Présentant les symptômes de la maladie, dont une toux sèche, ce dernier s’était confiné dans son hôtel. «Avec la persistance de la toux sèche et l’apparition d’une fièvre, il a appelé le 1410 et une équipe s’est rendue sur place», a déclaré ce lundi le Dr Guy Patrick Obiang Ndong, secrétaire général du ministère de la Santé et porte-parole du comité de pilotage de lutte contre le COVID-19.

Vendredi, le Gabon a enregistré son premier décès du au COVID-19, le premier en Afrique centrale. Après cela, le chef de l’Etat a décidé d’interdire «à compter du dimanche 22 mars et jusqu’à nouvel ordre, tous les déplacements sur l’ensemble du territoire national entre 19h30 et 6h du matin (…) sauf indication contraire».

Ali Bongo a demandé à ses compatriotes de «respecter scrupuleusement» cette mesure de «confinement partiel». «Je serai intransigeant sur ce point afin de protéger et conserver notre vivre-ensemble», a prévenu le président.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires