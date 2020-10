Coronavirus : Donald Trump hospitalisé après des difficultés respiratoires

Le président américain pourrait sortir de l’hôpital ce lundi 5 octobre si son état de santé continue à s’améliorer, selon ses médecins.

Admis vendredi soir à l’hôpital militaire de Walter Reed dans le Maryland, Donald Trump pourrait retourner à la Maison Blanche ce lundi 5 octobre 2020. «Il va bien, son état de santé s’améliore», ont déclaré ses médecins. Positif au coronavirus (Covid-19), le président américain a été hospitalisé après que son état se soit dégradé.

Il présentait de la fièvre, toussait et avait des difficultés respiratoires. «Il a expérimenté un manque d’oxygène par deux fois», indiquent ses médecins. Mais «le patient continue de s’améliorer. Il est resté sans fièvre depuis vendredi matin, ses signes vitaux sont stables», a déclaré le Dr Sean Dooley, son médecin personnel. Donald Trump continue à suivre son traitement.

Selon les médias américains, Il est sous dexaméthasone, un médicament de la famille des corticoïdes utilisé pour le traitement des cas sévères de nouveau coronavirus. En lice pour la présidentielle du 3 novembre, Donald Trump est brièvement sorti de l’hôpital dimanche pour saluer ses partisans. Il a affirmé dans une vidéo sur Twitter avoir «beaucoup appris» sur la Covid-19.

«J’ai beaucoup appris sur la Covid, je l’ai appris en faisant l’expérience moi-même, c’est l’école de la vie. (…) Ce n’est pas ce qu’on lit dans les livres, et je comprends ça, et c’est quelque chose de très intéressant», a déclaré le candidat républicain, critiqué pour sa mauvaise gestion de la pandémie qui a causé plus de 200.000 morts aux Etats-Unis.

