Coronavirus : Donald Trump va «suspendre temporairement» l’immigration aux Etats-Unis

Le président américain explique cette mesure par «la nécessité de protéger les emplois» de ses compatriotes face au COVID-19.

Donal Trump a annoncé ce 20 avril 2020 qu’il allait «suspendre temporairement» l’immigration aux Etats-Unis face à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) qu’il a baptisé «l’ennemie invisible». «A la lumière de l’attaque de l’Ennemi invisible, et face à la nécessité de protéger les emplois de nos grands citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l’immigration aux Etats-Unis», a tweeté le président américain lundi.

Vingt-deux millions d’Américains ont perdu leur emploi aux Etats-Unis, où le COVID-19 a tué plus de 42.000 personnes pour 766.660 cas d’infections. La limitation de l’immigration est l’un des thèmes de campagne de Donald Trump, candidat à sa réélection en novembre 2020. Il n’a toutefois pas précisé comment il entend appliquer cette mesure, ni combien de temps celle-ci allait durer.

Le New York Times rapporte cependant que les Etats-Unis pourraient stopper la délivrance de cartes vertes et de visas de travail dans les prochains jours. Ce, pour une durée indéterminée, indique le quotidien new-yorkais. Face à l’expansion de la maladie aux Etats-Unis, Donald Trump a restreint en janvier dernier les déplacements avec la Chine, pays d’où est partie l’épidémie fin décembre 2019. Avant d’interdire par la suite les voyages entre les Etats-Unis et la plupart des pays européens touchés par la pandémie à la mi-mars.

