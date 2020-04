Coronavirus : Effectivité des mesures pour les entreprises annoncées par le président Ali Bongo

Ads

Le ministre de l’Economie a annoncé mercredi l’effectivité des mesures de financement d’urgence des entreprises impactées par la pandémie de COVID-19.

Dans son message à la nation le 3 avril dernier, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé d’importantes mesures, notamment pour venir en aide aux entreprises impactées par la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ces mesures sont d’ores et déjà effectives, affirme le ministre de l’Economie et des Finances (MINEFI), Jean-Marie Ogandaga.

Ainsi, peuvent bénéficier du dispositif de financement d’urgence de la trésorerie, les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que les très petites entreprises et industries gabonaises confrontées à la chute de leurs revenus suite à la crise du COVID-19, indique le ministre dans un communiqué publié le 22 avril 2020.

Celles-ci doivent toutefois être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Les grandes entreprises peuvent également, «à titre exceptionnel», être éligibles à ce dispositif sur accord express du MINEFI. Les prêts sont accordés à un taux bonifié plafonné à 5,5%, et couvrent essentiellement les charges liées aux salaires, aux loyers, à l’eau et à l’électricité.

«Pour obtenir le crédit, l’entreprise doit se rapprocher de son établissement bancaire habituel. Si elle remplit les critères d’éligibilité, elle obtient un pré-accord de la banque. Le dossier est ensuite transmis par cette dernière au ministère de l’Economie et des Finances pour solliciter le taux bonifié», peut-on lire dans le communiqué

Un acte individuel du MINEFI autorisant le taux bonifié est alors délivré à l’entreprise. Le crédit est accordé à celle-ci sur présentation à la banque de cet acte. S’agissant du moratoire sur les échéances de crédits bancaires, les entreprises de toute taille peuvent être éligibles. Pour ce faire, elles doivent adresser une demande à leur banque pour solliciter un moratoire de trois mois maximum.

Après vérification des critères d’éligibilité, la banque accorde ledit moratoire. En cas de difficulté d’obtention du crédit ou du moratoire, l’entreprise peut faire un recours auprès du MINEFI. Un formulaire pour les recours est disponible en ligne sur le site internet du ministère.

