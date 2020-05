Coronavirus : Evolution croissante du nombre de cas au Gabon

Ads

Les données épidémiologiques du COVID-19 montrent une évolution graduelle du nombre de cas, liée au passage de l’épidémie dans sa phase communautaire.

Le nombre de cas positifs au coronavirus (COVID-19) va crescendo au Gabon, depuis la confirmation du premier cas le 12 mars dernier. Le pays a enregistré 32 nouveaux cas d’infections le 4 mai dernier, portant à 367, le nombre total de personnes contaminées au COVID-19, dont 6 décès.

Selon le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL), cette évolution croissante du nombre de cas est liée au passage de l’épidémie dans sa phase communautaire. «Il s’agit d’une phase au cours de laquelle toutes les personnes peuvent être contaminées par le COVID-19 quels que soient le sexe, la tranche d’âge et le niveau de vie», explique le Dr Guy Patrick Obiang Ndong, porte-parole du COPIL.

«Toutefois, l’existence des comorbidités telles que l’hypertension artérielle (HTA), le diabète et l’insuffisance respiratoire sont des facteurs graves pouvant entrainer le décès d’une personne contaminée par le COVID-19», poursuit-il. En effet, tous les décès dus au coronavirus ont les mêmes similitudes, apprend-on. «Ce sixième décès lié au COVID-19 démontre une fois de plus que l’association diabète et HTA représente un facteur de risque grave en cas de contamination au COVID-19», affirme le Dr Obiang Ndong.

«C’est pourquoi, nous invitons les personnes ayant des comorbidités à appeler le numéro vert gratuit 1410 pour se faire dépister mais également à rester confinées chez elles et de n’effectuer que des sorties essentielles en portant obligatoirement le masque et en respectant la distanciation sociale», ajoute-t-il.

Avant de conclure : «Nous leur demandons de rentrer en contact avec leur médecin traitant pour les bilans de routine, car la majorité des patients reçus dans nos structures sanitaires arrivent dans un état décompensé».

