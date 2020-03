Coronavirus : Fermeture des écoles en Algérie pour éviter la propagation du virus

Annonces

Le président algérien a ordonné ce jeudi, la fermeture des écoles, universités et centres de formation jusqu’au 5 avril prochain.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné après consultation des ministres concernés, la fermeture des écoles de l’enseignement primaire, moyen et secondaire, à partir de jeudi 12 mars 2020 jusqu’à la fin des vacances de printemps, prévue le 5 avril prochain», indique un communiqué de la présidence algérienne publié ce jour.

Cette mesure concerne également les universités et les instituts de l’enseignement supérieur, à l’exception des facultés où se déroulent encore les examens de rattrapage, poursuit le document. Idem pour les établissements de formation relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, les écoles coraniques, les zaouias, les classes d’alphabétisation, tous les établissements éducatifs privés et les crèches.

Cette décision présidentielle a été prise pour éviter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le pays. L’Algérie fait partie des11 pays africains touchés par le COVID-19, qui s’est déclaré fin décembre dernier en Chine. Le pays a déjà confirmé 12 cas, dont un décès ce jeudi 12 mars.

