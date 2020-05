Coronavirus : Fin de l’état d’urgence sanitaire au Gabon

Ads

Le Conseil des ministres a adopté vendredi le projet de décret mettant fin à l’état d’urgence au Gabon le lundi 11 mai prochain à minuit.

Le conseil des ministres, présidé ce vendredi 8 mai 2020 par visioconférence par le président Ali Bongo Ondimba, a adopté le projet de décret mettant fin à l’état d’urgence au Gabon. La mesure entre en vigueur le lundi 11 mai prochain à minuit. En effet, afin d’anticiper la survenance de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le pays avait décrété l’état d’urgence sanitaire le 9 avril 2020.

Celui-ci avait été prorogé le 25 avril dernier, afin de donner au gouvernement une période supplémentaire pour agir contre la propagation de la COVID-19 sur le territoire national. «Les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 demeurent en vigueur», indique toutefois le communiqué final publié à l’issue des travaux.

La fin de l’état d’urgence énoncée se conforme au nouveau cadre juridique défini par la loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires qui autorise le maintien des mesures de riposte sur la durée de la crise sanitaire actuelle. Ce texte est le deuxième projet de loi adopté en conseil des ministres vendredi.

Pris en application de l’article 47 de la Constitution, il fixe les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, telle qu’une pandémie. Aussi, le texte prévoit qu’en cas de catastrophe sanitaire, le gouvernement est autorisé à prendre, «pour des besoins de santé publique», toutes mesures de nature à prévenir, lutter et riposter contre la catastrophe sanitaire en cause.

Lesdites mesures sont prescrites afin de faire disparaître de manière durable la catastrophe sanitaire, y compris en dehors de tout état d’urgence, précise le document. La fin de l’état d’urgence arrive dans un contexte de forte croissance du nombre de cas au Gabon. Le pays a enregistré 116 nouveaux cas ce vendredi, ce qui porte à 620, le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus dans le pays. Le bilan fait également état de 110 guérisons et de 8 décès.

