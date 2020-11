Coronavirus : Inspection du protocole sanitaire dans le secteur du transport au Gabon

Une équipe ministérielle a effectué une descente sur le terrain lundi afin d’évaluer le dispositif dans les aéroports et les gares.

Le ministre gabonais des Transports, Léon Armel Bounda Balonzi et celui de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang Ndong, ont successivement visité l’aéroport international Léon Mba de Libreville, la gare ferroviaire d’Owendo et le siège de la société de transport terrestre «Le Transporteur Voyage». Ce, afin de s’assurer du respect du protocole sanitaire annoncé par le gouvernement lors de sa conférence de presse sur la deuxième phase d’allégement des mesures liées à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

A l’aéroport de Libreville, les membres du gouvernement ont passé en revue le dispositif sanitaire mis en place aussi bien au niveau des départs internationaux qu’au poste de contrôle de l’Institut d’épidémiologie et de lutte contre les endémies (IELE) Ce, en passant par le poste d’inspection et filtrage, la salle d’embarquement et l’unité de dépistage Covid-19 avec ses seize cabines de prélèvement. A la gare ferroviaire d’Owendo, les ministres ont vérifié tour à tour le dispositif sanitaire au niveau du tri des passagers, la salle d’attente, les guichets achat de billets et le quai d’embarcation, indique le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL) sur son site Internet.

Face aux multiples difficultés auxquelles sont confrontés les voyageurs empruntant le train pour la réalisation du test PCR, le ministre de la Santé a évoqué, avec les responsables de la Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG), la possibilité de mettre en place un espace de prélèvement au niveau de la gare ferroviaire d’Owendo. Après l’inspection du dispositif sanitaire à la société «Le Transporteur Voyage», l’équipe ministérielle a évoqué la problématique des personnes qui voyagent sans test PCR. A cet effet, le ministre de la Santé a annoncé la mise en place d’une brigade de contrôle desdits tests pour les voyageurs.

Au terme de cette visite, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l’application stricte, par les opérateurs de transport, des mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19. «La visite de ce jour avec le ministre des Transports nous permet de vérifier l’application du dispositif sanitaire annoncé par le gouvernement. Nous constatons que les différents responsables des structures visitées ont pris toutes les dispositions sanitaires nécessaires pour pouvoir briser et limiter la chaîne de contamination de la Covid-19. Nous sommes satisfaits de ce qui est mis en place», a réagi Dr Obiang Ndong.

