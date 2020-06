Coronavirus : La CAF se réunit pour discuter de la reprise des compétitions

Ads

La Confédération africaine de football tient une réunion ce mardi pour trouver des solutions à la reprise du football africain.

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) tiendra une réunion par vidéoconférence mardi 30 juin pour discuter de l’impact du coronavirus (COVID-19) sur le football africain, indique la CAF dans un communiqué sur son site Internet.

La reprise des compétitions en Afrique, interrompues en raison de la COVID-19, sera abordée au cours de cette rencontre. Notamment la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, dont il faudrait programmer la suite des éliminatoires. Les qualifications ont en effet été arrêtées après seulement deux journées et pourraient se terminer en octobre et novembre.

La question du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) initialement prévu courant avril 2020 au Cameroun et reporté à une date ultérieure, est également inscrit à l’ordre du jour. La reprise des championnats interclubs 2019-2020 et de la CAN féminine sera également évoquée.

Le 22 juin dernier, la CAF a publié des directives pour la reprise du football en Afrique. Le document de 29 pages met l’accent sur la santé des principales parties prenantes (joueurs, officiels, supporters, partenaires) en tant qu’élément essentiel qui devrait constituer la base de toute prise de décision concernant la réintroduction des activités de football sur le continent et ce, en accord avec les autorités nationales compétentes.

